Qui Casteldebole, Dijks torna in parte col gruppo

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti in casa Bologna in vista della sfida contro la Juventus. I rossoblu in campo ieri durante la sfida contro la Lazio hanno osservato una seduta di scarico in palestra. Per gli altri invece lavoro atletico seguito da esercizi di possesso palla e partitella finale.

Buone notizie sul fronte infortunati: il lungodegente Mitchell Dijks è tornato oggi ad allenarsi a Casteldebole, svolgendo parte del lavoro in gruppo e un’altra parte in seduta differenziata. Solo differenziato invece per Ladislav Krejci mentre sono proseguite le terapie per Mattias Svanberg. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna.