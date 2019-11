Qui Casteldebole: Dijks out 2 settimane

Tegola sul Bologna, ma con alone di mistero. Mitchell Dijks non rientrerà in campo prima di due o tre settimane, lo ha comunicato il club rossoblù dopo la seduta odierna di Casteldebole.

Per il terzino olandese evidentemente problemi di natura più importante dopo la contusione al piede comunicata qualche settimana fa: ‘Per il ritorno in gruppo di Mitchell Dijks, dopo il trauma al secondo dito del piede destro, occorreranno ulteriori 2-3 settimane’, si legge nel comunicato. Nessun rientro in gruppo neanche per Tomiyasu, ancora terapie, e Mattia Destro, differenziato.