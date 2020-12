Qui Casteldebole, Dijks in parte col gruppo

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Bologna annuncia il report dell’allenamento di oggi:

“Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra verso #BFCRoma di domenica. I rossoblù hanno svolto un’attivazione atletica e una serie di partitelle a tema. Mitchell Dijks si è allenato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata, Andrea Poli ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Stefano Denswil e Nicola Sansone, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander.”