Il Bologna, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che è proseguita la preparazione verso Bologna-Roma con una doppia seduta di allenamento.

Al mattino esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo intero, al pomeriggio lavoro in palestra. Mitchell Dijks si è allenato in parte in gruppo, differenziato per Stefano Denswil e Nicola Sansone. Continuano le terapie Riccardo Orsolini e Federico Santander.