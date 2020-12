Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna a comunicato che, a due giorni dalla partita con la Roma, la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete agli ordini di Mister Mihajlovic. Mitchell Dijks si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Stefano Denswil e Nicola Sansone, terapie per Riccardo Orsolini e Federico Santander, mentre Lukasz Skorupski ha lavorato in palestra.