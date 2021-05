Qui Casteldebole – Dijks e Sansone in parte col gruppo

Le novità dal Niccolò Galli

Le possibilità di recuperare Mitchell Dijks e Nicola Sansone per la trasferta di Udine si fanno più concrete per Sinisa Mihajlovic: quest'oggi, infatti, i due giocatori hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo. Ancora a parte invece sia Gary Medel che Federico Santander, recuperabili probabilmente per le ultime due gare di campionato. Ecco il comunicato del Bologna sulla seduta odierna: