Qui Casteldebole: Dijks ancora in parte col gruppo

Mentre il calcio decide come calendarizzare il resto del campionato, qualche settimana sarà necessario giocare a porte chiuse, il Bologna continua ad allenarsi a Casteldebole.

Oggi doppia seduta per i ragazzi di Mihajlovic, al mattino lavoro atletico, al pomeriggio serie di partitelle con l’aiuto dei ragazzi della Primavera. Ancora buone notizie per Mitchell Dijks che ha svolto parte della seduta col gruppo, se Bologna-Juve sarà fissata il 13 marzo dovrebbe rientrare tra i convocati. Differenziato per Ladislav Krejci. Terapie per Mattias Svanberg.