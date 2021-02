Qui Casteldebole – Dijks ancora a parte

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato la ripresa degli allenamenti in vista della gara di sabato alle 18 contro la Lazio. Notizie non positive dall’infermeria, con Mitchell Dijks che non ha ancora smaltito l’affaticamento muscolare accusato nel pre Sassuolo e rimane in forte dubbio anche per la sfida contro i biancocelesti. Differenziato anche per Medel e Faragò. Ecco il comunicato:

Sono ripresi in un pomeriggio di sole gli allenamenti della squadra verso #BFCLazio. Lavoro atletico e tecnico per i rossoblù di Mihajlovic, poi esercitazioni sui movimenti d’attacco con e senza portieri. Seduta differenziata per Paolo Faragò, Mitchell Dijks e Gary Medel.