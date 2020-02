Buone notizie dall’infermeria per il Bologna.

Gli infortunati stanno alla spicciolata rientrando gradualmente. Nella seduta odierna si è allenato regolarmente Skorupski dopo l’influenza che lo ha tenuto fuori sabato, ma anche Gary Medel, Nicola Sansone e Federico Santander sono rientrati in parte col gruppo. Si avvicina il rientro anche per Soriano, per lui differenziato, ancora terapie per Krejci, Svanberg e Dijks.