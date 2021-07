Qui Casteldebole, differenziato per Soriano e Barrow

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro più intenso in campo per gli altri. E' tornato in gruppo Andreas Skov Olsen mentre Aaron Hickey si è allenato in parte in gruppo e in parte in seduta differenziata, lavoro differenziato per Roberto Soriano e Musa Barrow. A riposo Andri Baldursson per una lieve indisposizione.