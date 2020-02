Qui Casteldebole, differenziato per Orsolini e Barrow

Sono tre i nuovi acciaccati del Bologna. Orsolini è uscito con una ferita sutursta con sette punti, Barrow con una contusione al piede e Soriano con una contusione al ginocchio. Tutti e tre oggi non si sono allenati col gruppo.

‘Terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander – recita il comunicato del Bfc – allenamento differenziato per Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Roberto Soriano ha svolto una seduta in palestra per via di una contusione alla coscia sinistra riportata a Roma’.