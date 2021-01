Qui Casteldebole, differenziato per Medel e Faragò

Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan, i ragazzi di Mihajlovic hanno già ripreso ad allenarsi questa mattina.

Con una nota sul proprio sito, il Bologna ha comunicato che in questa mattinata piovosa sono ripresi gli allenamenti della squadra a Casteldebole. Seduta di scarico per i titolari della partita col Milan e un lavoro più intenso in campo per gli altri. Differenziato per Gary Medel e Paolo Faragò. Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Parma riprenderanno mercoledì alle 14:30 con una seduta a porte chiuse al centro tecnico.