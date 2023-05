Rossoblù impegnati nella seduta mattutina in vista della trasferta a Lecce

La mattina ha l'oro in bocca, e probabilmente l'ambizione di tornare dalla trasferta di Lecce con tutti e tre i punti in palio. Thiago Motta prosegue la preparazione tecnico-tattica in vista dell'ultima sfida di campionato. Ancora nessun recupero dall'infermeria.