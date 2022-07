Qui Casteldebole, differenziato per Kasius, domani la partenza per l’Olanda

Il Bologna si è allenato questa mattina alle ore 10 in vista dell'amichevole di venerdì contro il Twente Enschede.

Il resoconto del club rossoblù: 'A due giorni dall’amichevole di Enschede la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Differenziato per Denso Kasius. Domani i rossoblù si alleneranno alle 10 per poi partire per i Paesi Bassi'.