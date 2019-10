Sono ricominciati già oggi gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta di Cagliari in programma per mercoledì sera. Lavoro di scarico per i giocatori che sono scesi in campo ieri contro la Sampdoria. Lavoro differenziato invece per Mattia Destro, Gary Medel e Mitchell Dijks, mentre continuano le terapie per Takehiro Tomiyasu.

A riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.