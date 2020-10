Qui Casteldebole, differenziato per De Silvestri

Non è grave il problema al ginocchio per Lorenzo De Silvestri.

L’ex Torino ha rimediato solo una contusione e oggi ha svolto una seduta differenziata alla ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato con la Lazio. Il terzino proverà in extremis il recupero per l’Olimpico, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

‘Sono ripresi oggi in un pomeriggio di sole gli allenamenti dei rossoblù verso la trasferta di Roma – si legge nella nota del Bologna – Lavoro atletico, esercitazioni tecniche e tattiche per i ragazzi di Mihajlovic, insieme ad alcuni Primavera. Lorenzo De Silvestri ha svolto una seduta differenziata, terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen’.