Continua la preparazione rossoblu in vista della trasferta di Napoli.

Oggi il Bologna ha svolto lavoro tattico, seguito da una partitella a campo intero. Torna ad allenarsi regolarmente in gruppo Mattia Destro, fuori dal 22 settembre, mentre Soriano e Dijks hanno svolto lavoro in palestra. Terapie invece per Federico Santander. A riportarlo è lo stesso club rossoblu sul proprio sito ufficiale.