Qui Casteldebole – Destro, Soriano e Dijks ancora out: ecco la possibile formazione

L’allenamento odierno non ha prodotto novità dall’infermeria rossoblù. Con l’aggiunta di Santander, fuori circa tre settimane, sono ancora out Mattia Destro, seduta differenziata, Roberto Soriano e Mitchell Dijks, entrambi hanno lavorato in palestra.

A questi si aggiungono le squalifiche di Danilo e Bani in difesa, portando il Bologna ancora una volta ad adattare la formazione titolare. In difesa Tomiyasu e Denwsil dovrebbero giocare in mezzo, Mbaye e Krejci sulle fasce. A centrocampo, spazio a Medel e probabilmente a Poli, anche se le quotazioni di Dzemaili sono in ripresa, sulla trequarti Svanberg dovrebbe rilevare Soriano, mentre sugli esterni Orsolini e Sansone. Prima punta Rodrigo Palacio.