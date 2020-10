A 2 giorni da Lazio-Bologna, i rossoblù si sono allenati quest’oggi a Casteldebole.

Come riporta il sito ufficiale, la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche. È rientrato in gruppo Lorenzo De Silvestri e ha lavorato regolarmente con i compagni, quindi ci sarà sabato sera. Continuano le terapie per Gary Medel, Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen.