Qui Casteldebole, contro la Roma il rientro degli infortunati

Sinisa Mihajlovic ha concesso una giornata di riposo alla squadra nella giornata odierna dopo l’allenamento di ieri, e così i rossoblù torneranno ad allenarsi domani.

Andreas Skov Olsen è tornato in gruppo e, salvo contrattempi, domenica contro la Roma potrebbe essere a disposizione del tecnico, dopo oltre due mesi dall’ultima apparizione. L’ultima partita in maglia rossoblù il danese l’aveva giocata a Benevento il 4 ottobre, poi l’infortunio in nazionale e un intervento di vertebroplastica effettuato a novembre, con lo scopo di bruciare le tappe e accelerare i tempi di recupero. Sarà una settimana decisiva anche per i rientri di Stefano Denswil e Andrea Poli, entrambi assenti a Milano per leggeri infortuni. La loro situazione non preoccupa lo staff medico rossoblù. Anche Sansone, anche lui indisponibile contro l’Inter ma in panchina, verrà valutato nella giornata di domani per poter esserci contro la Roma. Infine, Mitchell Dijks dovrebbe cominciare a lavorare parzialmente in gruppo questa settimana. Mihajlovic spera di averli tutti già contro i giallorossi, anche se non al meglio. La prudenza per evitare ricadute sarà massima.

Fonte-Stadio