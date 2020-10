Qui Casteldebole, cominciano a rientrare i nazionali

Il Bologna oggi ha proseguito i lavori in vista del match di domenica con il Sassuolo, ore 12.30 al Dall’Ara, con una doppia seduta di allenamento a Casteldebole.

Seduta tecnico-tattica al mattino, lavoro in palestra al pomeriggio per i ragazzi di Mihajlovic. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen. Tra i nazionali il primo a rientrare è stato Emanuel Vignato. Nel comunicato del Bologna non si fa riferimento a Nicola Sansone che, secondo alcuni media, avrebbe accusato un affaticamento muscolare ieri.