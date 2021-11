Qui Casteldebole, buone notizie: Bonifazi e Viola in gruppo

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Nella seduta di oggi pomeriggio al centro tecnico Niccolò Galli, in vista del match di domenica contro il Venezia, sia il mediano che il difensore hanno svolto regolarmente lavoro con il resto della squadra. Partitelle in campo e lavoro atletico per gli uomini di Mihajlovic, con Lorenzo De Silvestri che ha svolto differenziato, defaticante per Mattias Svanberg, Lukasz Skorupski e Gianmarco Cangiano, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.