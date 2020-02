Qui Casteldebole, Barrow ci prova

Corsa contro il tempo per recuperare Musa Barrow per la partita di sabato contro il Genoa, ma senza rischiare complicazioni.

L’attaccante gambiano proverà oggi alla ripresa degli allenamenti di mettere gli scarpini ai piedi per testare la reazione del piede dopo il pestone di Peres a Roma. Soprattutto, andrà verificato se proverà dolore o meno. Ma è chiaro che l’attaccante è da considerarsi in dubbio e Mihajlovic studia soluzioni alternative. Una di queste è l’inserimento di Skov Olsen esterno con Palacio in mezzo e Orsolini a destra, ma ce n’è un’altra, ovvero schierare il danese prima punta e Palacio largo. La terza è invece l’inserimento di Svanberg esterno.

Fonte: Carlino.