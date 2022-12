Qui Casteldebole – Barrow a rischio per la Roma, problema all’inguine

Musa Barrow infatti è in dubbio per la sfida dell'Olimpico a causa di un problema all'inguine rimediato nelle ultime ore. Non dovrebbe essere un infortunio grave, ma sufficiente a fargli saltare la sfida contro i giallorossi probabilmente sì. Ieri l'attaccante non era presente all'allenamento e oggi verrà valutato tramite esami strumentali. Non sarebbe stato titolare Musa all'Olimpico, l'idea di Motta è Arnautovic davanti con Orsolini a destra e Soriano dall'altra parte, ma perdere una pedina così importante ad inizio tour de force può essere un problema. La nota positiva è che Motta avrà a disposizione Sansone, le cui chance di rimanere sembrano in rialzo.