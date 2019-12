Qui Casteldebole: Bani di nuovo in gruppo

A parte Mitchell Dijks, che rientrerà tra due o tre mesi, buone notizie dall’infermeria del Bologna.

Oggi Mattia Bani è rientrato regolarmente in gruppo e sarà disponibile domenica contro il Milan, stesso discorso per Blerim Dzemaili che ha svolto parte della seduta col gruppo. Roberto Soriano ha svolto lavoro differenziato e non ci sarà domenica. Terapie per Ladislav Krejci che è in dubbio. Per quanto riguarda il lavoro svolto, seduta atletica seguita da esercitazioni tattiche.