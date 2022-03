Qui Casteldebole – Assenti Arnautovic e Schouten

Gli aggiornamenti da Casteldebole

Assenti alla seduta Arnautovic e Schouten, il Bologna non ha diramato comunicati su eventuali infortuni, ma c'è un positivo nel gruppo squadra, oltre agli infortunati Santander, Kingsley e Dominguez. La squadra ha lavorato sul possesso palla e sulla circolazione veloce con pressing alto. Nell’ultima mezz’ora ha svolto una partitella a campo ristretto 11 vs 11 a formazioni miste terminata per 2-2. A segno De Silvestri, Sansone, Raimondo e Orsolini.