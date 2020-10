Qui Casteldebole, arrivato l’esito dei tamponi

Il sospetto focolaio in casa Lazio non ha toccato il Bologna.

La squadra rossoblù, falcidiata da cinque infortuni pesanti, non è per il momento stata toccata dal virus. Anche il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri, a 48 ore dal match con il Cagliari, ha dato l’esito sperato. Il gruppo squadre è ancora negativo al virus. Sicuramente una buona notizia in una fase dove le rotazioni sono già molto accorciate dagli infortuni. Intanto, oggi alle 14, parlerà Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa che Tbw seguirà con il live testuale.