Qui Casteldebole – Arnautovic verso l’impiego contro il Pordenone

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Il Bologna ha ripreso a lavorare questa mattina in vista dell'amichevole di domenica contro il Pordenone.

Prosegue la marcia di avvicinamento al debutto di Marko Arnautovic, l'attaccante austriaco questa mattina ha lavorato in campo assieme agli altri assenti ieri a Evian, ovvero Roberto Soriano, Musa Barrow e Aaron Hickey. Sempre più probabile il ritorno dei tre in campo nell'ultima amichevole estiva. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri contro il Liverpool.