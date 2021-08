Qui Casteldebole, Arnautovic non si allena, personalizzato per Tomiyasu

Gli aggiornamenti da Casteldebole

L'attaccante austriaco è uscito nel finale di gara e si è sistemato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia, un fastidio che ha portato il Bologna alla prudenza alla ripresa degli allenamenti. Secondo quanto riportato da E'Tv Rete 7, nelle prove di formazione Sinisa Mihajlovic avrebbe testato Musa Barrow al posto di Arnautovic e nei prossimi giorni si agirà con cautela per quanto riguarda le condizioni dell'ex Shanghai. Per quanto riguarda gli altri, differenziato per Dijks e Santander, personalizzato per Tomiyasu.