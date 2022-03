Qui Casteldebole: Arnautovic in gruppo regolarmente

La squadra ha ripreso ad allenarsi oggi pomeriggio, in vista di Fiorentina-Bologna, con una seduta atletica svolgendo lavoro tattico e una partitella. Arnautovic in gruppo regolarmente con i compagni, mentre per Theate e Vignato differenziato.

Redazione TuttoBolognaWeb

