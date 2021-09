Qui Casteldebole, Arnautovic a riposo

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Cominciano a rientrare alla spicciolata i giocatori impegnati in nazionale e che hanno terminato le partite in giro per l'Europa. E' il caso di Urbanski, Svanberg e Arnautovic, tutti e tre in città ma tenuti a riposo oggi dopo le fatiche dei giorni scorsi. Doppia seduta oggi per gli altri: lavoro atletico e tattico al mattino, palestra nel pomeriggio.