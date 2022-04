Qui Casteldebole – Ancora terapie per Dijks

Le ultime news in diretta da Casteldebole

Seduta tattica per i ragazzi di Sinisa Mihaijlovic, a due giorni dalla sfida contro la Roma in trasferta, a seguire prove di calci piazzati; soltanto terapie per Mitchell Dijks, il quale sembra aver terminato anzitempo la sua stagione, allenamento differenziato per Michael Kingsley.