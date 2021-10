Qui Casteldebole, ancora prove di difesa a 3

Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli

Ancora senza i nazionali, il Bologna ha ripreso ad allenarsi oggi a Casteldebole. In vista del match di Udine, è stata ancora provata la difesa a 3, ma in assenza di diversi titolari è difficile considerare particolarmente indicative le prove di inizio settimana.

Medel e Theate sono assenti, di conseguenza a disposizione di Sinisa sono rimasti Soumaoro, Bonifazi e Binks, ovvero il terzetto provato oggi nelle varie partitelle a tema. Esterni invece i titolarissimi Hickey e De Silvestri. Da valutare la situazione di Bonifazi, con Medel di ritorno a ridosso della partita potrebbe avere chance di giocare, ma l'ex Udinese ha terminato anzitempo la seduta e nei prossimi giorni si capirà se sarà da considerare in dubbio per domenica. Regolarmente in gruppo Marko Arnautovic. Resta in forse Jerdy Schouten che ha svolto ancora lavoro differenziato.