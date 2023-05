Dopo la roboante vittoria di sabato pomeriggio a Cremona, stamattina il Bologna è tornato sul campo di allenamento del centro sportivo Galli. Thiago Motta e i suoi ragazzi hanno iniziato la preparazione in vista di Bologna - Napoli di domenica pomeriggio. I rossoblù hanno svolto lavoro tecnico e tattico, con una partitella finale. Kyriakopoulos e Soriano si sono allenati in modo personalizzato.

