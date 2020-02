Qui Casteldebole, ancora out Soriano

Sono proseguiti oggi con una seduta a porte chiuse i lavori in vista dell’anticipo di sabato contro l’Udinese.

Non ci sono però novità dall’infermeria, di conseguenza sono sempre più improbabili recuperi dell’ultima ora per quanto riguarda gli infortunati. Ancora terapie e differenziato per Mitchell Dijks, Ladislav Krejci, Nicola Sansone, Federico Santander e Roberto Soriano. Allenamento differenziato per Gary Medel. Per tutti gli altri seduta tecnico-tattica con l’aiuto dei ragazzi della Primavera.