Qui Casteldebole, Mihajlovic pensa a Sansone titolare

Molto probabilmente Sinisa Mihajlovic non recupererà nessuno degli infortunati muscolari ma starebbe pensando a un piccolo cambio di formazione.

Anche oggi non si sono allenati in gruppo i quattro che da qualche giorno sono fermi ai box: allenamento differenziato per Ibrahima Mbaye, Federico Santander e Andreas Skov Olsen, terapie per Andrea Poli. Per quanto riguarda il resto della squadra, seduta a porte chiuse prettamente incentrata sulla tattica e con esercitazioni sui piazzati. Sulla possibile formazione titolare a Milano, Mihajlovic dovrebbe cambiare pochi effettivi rispetto al Cagliari: la probabile novità, come riportato da Alessio De Giuseppe, potrebbe essere Nicola Sansone titolare al posto di Rodrigo Palacio, con Musa Barrow prima punta. Domani la rifinitura, le parole di Mihajlovic alla vigilia del match e la lista dei convocati.