Il Bologna si è allenato oggi pomeriggio dopo la conferenza mattutina di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù ha diretto oggi la squadra a Casteldebole in una seduta tattica con prove di conclusione a rete.

Rientrati definitivamente Gary Medel e Mattia Destro, mentre sono ancora out gli altri: terapie per Federico Santander, lavoro in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano