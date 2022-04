Qui Casteldebole – Ancora lavoro differenziato per Soriano

Le ultime news dall'allenamento odierno a Casteldebole

Allenamento mattutino per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, ovviamente non presente oggi a Casteldebole, in preparazione della partita di lunedì sera contro il Milan. L'allenamento si è svolto tra attivazione atletica e torello, seguito da una serie di esercitazioni tecnico tattiche e per finire una partitella a metà campo. Allenamento differenziato per Michael Kingsley e Roberto Soriano, soltanto terapie per Lorenzo De Silvestri.