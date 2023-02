Qui Casteldebole – Ancora differenziato per Soumaoro e Sansone

Seduta mattutina in vista della sfida contro la Sampdoria . Thiago Motta e i suoi ragazzi hanno svolto esercitazioni sulla tecnica e sulla tattica. Gli unici che hanno lavorato a parte sono stati Soumaoro e Sansone , mentre rimangono ancora fermi Bonifazi e Zirkzee .

