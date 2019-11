Il giorno dopo la sconfitta con l’Inter i rossoblù sono ritornati al lavoro a Casteldebole: scarico in palestra per i titolari di ieri sera, seduta sul campo sotto la pioggia per tutti gli altri, con una partitella finale. Allenamento differenziato per Mitchell Dijks e Mattia Destro, terapie per Takehiro Tomiyasu.

Lo riporta il sito ufficiale rossoblù.