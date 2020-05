Qui Casteldebole, allenamento collettivo e partitella

Ripresi oggi al Niccolò Galli gli allenamenti collettivi dopo la certezza della negatività del membro dello staff che era stato considerato sospetto positivo due giorni fa. Nessun problema dunque per poter lavorare in gruppo a Casteldebole con la squadra che reintrodotto le partitelle nella seduta pomeridiana.

Per gli uomini di Mihajlovic oggi una prima parte atletica con intenso lavoro a gruppi sul possesso palla e una partitella finale a campo ridotto undici contro undici. Si lavora dunque in vista della sfida con la Juve di cui ancora non c’è la data precisa. La squadra era presente al completo.

Non solo allenamenti, secondo quanto riportato da Alessio De Giuseppe di E’Tv si starebbe pensando ad una amichevole nei prossimi giorni a campo normale.