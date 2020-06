Qui Casteldebole, a parte Dominguez e Schouten

Ripresi oggi dopo un giorno di pausa gli allenamenti al Niccolò Galli di Casteldebole in vista del match del 22 giugno contro la Juventus.

Per gli uomini di Mihajlovic lavoro atletico, esercitazioni tecnico a tattiche e partitella finale. Il Bologna comunica che per precauzione si sono allenati a parte Nicolas Dominguez e Jerdy Schouten, mentre erano assenti in permesso per motivi personali Nicola Sansone e Ladislav Krejci.

Per quanto riguarda la partitella la vittoria è andata a questa formazione immortalata dai profili social del club.