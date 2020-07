Qui Cagliari, la vittoria al Dall’Ara manca da 10 anni

Se il Bologna non vinceva a Marassi con la Samp da 22 anni, il Cagliari non vince al Dall’Ara da dieci.

Dei trentatré precedenti tra le due formazioni, l’ultima vittoria sarda in via dello Sport risale al 2010 quando un gol di Matri condannò i rossoblù, stesso risultato dell’anno precedente quando fu Acquafresca, che poi passò anche da queste parti, a far gioire i sardi. Dal 2010 per il Cagliari solo due pareggi al Dall’Ara. L’anno scorso invece finì con la vittoria felsinea grazie alle reti di Pulgar e Soriano, quel Bologna di Mihajlovic fece partire da quel successo la rincorsa alla salvezza.