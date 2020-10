Qui Cagliari, Di Fra come Miha: i titolari per passare il turno

Partita diversa, ma situazione simile. Anche il Cagliari, prossimo avversario del Bologna in campionato, ha avuto la necessità di inserire qualche titolare nella ripresa nel match di Coppa Italia con la Cremonese per passare il turno.

Nel primo tempo i sardi sono scesi in campo con Vicario, Faragò, Pisacane, Klavan e Tripaldelli, mediana con Oliva e Marin, mezze punte Tramoni, Caligara e Ounas dietro a Pavoletti. Zero a zero all’intervallo seppur con numerose occasioni per i sardi, poi, nella ripresa, la Cremonese è andata più volte vicina al gol prima che Di Francesco inserisse Joao Pedro e Sottil al minuto 62, sostituzioni propedeutiche alla rete di Faragò al 69′ che ha deciso il match.