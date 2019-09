Qui Brescia, si attende l’ok per l’agibilità del Rigamonti. Cellino: “Era un pattumiera”

Estate di lavori al Rigamonti di Brescia per poter ospitare il 15 settembre il primo incontro casalingo di Serie A contro il Bologna. Nuove curve, posti a sedere nuovi con maggior spazio per gli spettatori e gli sky box. E’ stato fatto quasi tutto, mancano solo le telecamere di sicurezza, quelle performanti e utili alla Questura che consentono di bloccare le immagini sulle persone L’agibilità definitiva dovrebbe arrivare a inizio settimana prossima, quindi in tempo utile per la partita.

Ma il presidente Cellino non ha di certo lesinato alcune piccate dichiarazioni sulle condizioni dello stadio: “Mi sento come un pirla che ha pagato per tutti – ha affermato – E’ stato fatto tutto quello che non c’era, perché negli ultimi 20 anni si è fatto finta andasse bene così. Non posso negare che abbiamo dovuto affrontare problemi imprevisti e ci siamo ritrovati davanti una pattumiera”.

Fonte: Giornale di Brescia.