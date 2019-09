Qui Brescia, Rigamonti verso l’ok, possibile apertura parziale per gli ospiti

Il via libera definitivo dovrebbe arrivare domani dopo gli ultimi controlli, ma da Brescia filtra ottimismo sull’agibilità del Rigamonti per la gara di campionato tra Brescia e Bologna.

L’ok all’apertura delle porte per la partita sembra in dirittura di arrivo, la Commissione Pubblico e Spettacolo oggi ha effettuato il primo controllo sulla struttura e dovrebbe effettuare un ultimo sopralluogo domani prima di dare il via libera definitivo, ma potrebbero comunque esserci delle limitazioni. Nella fattispecie, il settore ospiti potrebbe essere aperto solo parzialmente, tuttavia questo non impedirebbe ai tifosi ospiti di presenziare alla trasferta. Mancherebbe infatti l’agibilità per Vigili del Fuoco e Prefettura delle ultime file di Curva Sud – i lavori sono terminati solo nelle ultime ore – e i circa 1000 tifosi rossoblù che hanno acquistato il biglietto dovrebbero trovare spazio nelle prime 15 file del settore. Non essendo ancora state montate le paratie divisorie, i circa 200 tifosi del Brescia in possesso del tagliando di Curva Sud saranno spostati nei restanti settori liberi.

m.m.