Qui Brescia, Cistana in dubbio, chance per Gastaldello?

Qualche intoppo di formazione per Eugenio Corini in vista della partita col Bologna.

Non solo le assenze in avanti di Torregrossa e Balotelli, ma anche in difesa ci sono un paio di acciaccati. Martella e Cistana sono in forte dubbio per il match domenicale e Corini rischia di dover schierare due riserve. Sulla sinistra potrebbe giocare Mateju, mentre in mezzo, in coppia con Chancellor, dovrebbe giocare l’ex rossoblù Gastaldello. Dubbio anche per Romulo, una idea sarebbe quella di schierarlo mezzala, ma c’è la possibilità di vederlo anche trequartista.