Continua il lavoro del Bologna in avvicinamento alla trasferta di venerdì contro il Sassuolo. Nella giornata di oggi i rossoblu hanno osservato una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lavoro differenziato per Mattia Destro, mentre continuano le terapie per Takehiro Tomiyasu e Mitchell Dijks. A riportarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.