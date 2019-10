Continua la preparazione del Bologna in avvicinamento al match contro la Sampdoria.

Nella giornata di oggi esercitazioni tattiche e prove di calci da fermo per gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Continuano invece le terapie per Mattia Destro, Gary Medel e Takehiro Tomiyasu, così come il lavoro differenziato per Mitchell Dijks. Lo riporta il Bologna sul proprio sito ufficiale.