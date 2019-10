Allenamento sotto la pioggia per i ragazzi di Mihajlovic nella sessione di allenamento odierna.

A tre giorni da Bologna-Sampdoria, i rossoblu hanno svolto riscaldamento atletico e lavoro tattico in campo. Lavoro differenziato per Mitchell Dijks che tenta il recupero per domenica. Terapie invece per Mattia Destro, Gary Medel e Takehiro Tomiyasu. Lo riporta il Bologna sul proprio sito ufficiale.